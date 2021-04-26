Газопостачальні компанії опублікували вересневі цінники на «блакитне паливо» для побутових споживачів (населення).
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Додано: Суб 28 сер, 2021 08:20
Від 7,8 грн за кубометр: компанії опублікували вересневі...
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Дивися повний текст Від 7,8 грн за кубометр: компанії опублікували вересневі цінники на «блакитне паливо».
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