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Від 7,8 грн за кубометр: компанії
опублікували вересневі...

Від 7,8 грн за кубометр: компанії опублікували вересневі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 08:20

Від 7,8 грн за кубометр: компанії опублікували вересневі...

Пропонуємо до обговорення:
Газопостачальні компанії опублікували вересневі цінники на «блакитне паливо» для побутових споживачів (населення).

Дивися повний текст Від 7,8 грн за кубометр: компанії опублікували вересневі цінники на «блакитне паливо».
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