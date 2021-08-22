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Гетманцев назвав суму податків,
сплачених від виграшів у...

Гетманцев назвав суму податків, сплачених від виграшів у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 08:40

Гетманцев назвав суму податків, сплачених від виграшів у...

Пропонуємо до обговорення:
За перший і другий квартал 2021 року загальна сума перерахованих податків від виграшів в азартні ігри склала понад 3 млн грн.

Дивися повний текст Гетманцев назвав суму податків, сплачених від виграшів у азартні ігри.
R2
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