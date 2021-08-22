За перший і другий квартал 2021 року загальна сума перерахованих податків від виграшів в азартні ігри склала понад 3 млн грн.
Дивися повний текст Гетманцев назвав суму податків, сплачених від виграшів у азартні ігри.
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Додано: Суб 28 сер, 2021 08:40
Гетманцев назвав суму податків, сплачених від виграшів у...
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Дивися повний текст Гетманцев назвав суму податків, сплачених від виграшів у азартні ігри.
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