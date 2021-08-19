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У Києві, Одесі та Дніпрі на
фасадах торгових центрів...

У Києві, Одесі та Дніпрі на фасадах торгових центрів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 09:47

У Києві, Одесі та Дніпрі на фасадах торгових центрів...

Пропонуємо до обговорення:
У Київських торгових центрах EXMO запустила рекламу криптовалюта з посилом _"Інвестуй у Біткоїн від 100 гривень."_

Дивися повний текст У Києві, Одесі та Дніпрі на фасадах торгових центрів з'явилася реклама криптовалютної біржі EXMO.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 09:48

при курсе $48000 инвестировать $4 в биткоин невозможно т.к. инвестиция предполагает какую-то прибыль, а одной только трансакцией сумма 100 грн превратится практически в ноль.
т.е. реклама заведомо ложная
bob2019
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