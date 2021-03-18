Наказ МОН набуває чинності 1 вересня 2021 року.
Дивися повний текст Міносвіти запроваджує електронні свідоцтва про початкову освіту з 1 вересня 2021 року.
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Додано: Суб 28 сер, 2021 10:13
Міносвіти запроваджує електронні свідоцтва про початкову...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міносвіти запроваджує електронні свідоцтва про початкову освіту з 1 вересня 2021 року.
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