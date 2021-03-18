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Міносвіти запроваджує електронні
свідоцтва про початкову...

Міносвіти запроваджує електронні свідоцтва про початкову...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 10:13

Міносвіти запроваджує електронні свідоцтва про початкову...

Пропонуємо до обговорення:
Наказ МОН набуває чинності 1 вересня 2021 року.

Дивися повний текст Міносвіти запроваджує електронні свідоцтва про початкову освіту з 1 вересня 2021 року.
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