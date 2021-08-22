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Основні вимоги для отримання
траншу від МВФ Україна...

Основні вимоги для отримання траншу від МВФ Україна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 13:02

Основні вимоги для отримання траншу від МВФ Україна...

Пропонуємо до обговорення:
Україна продовжує переговори з МВФ про надання нового траншу за програмою Stand-by. Основні вимоги для цього країна виконала.

Дивися повний текст Основні вимоги для отримання траншу від МВФ Україна виконала, — Марченко.
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Проведена суд реформа интересно где? не лоху пусть лапшу гнет пока при власти
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Модератори: Ірина_, Модератор

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