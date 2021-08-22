Україна продовжує переговори з МВФ про надання нового траншу за програмою Stand-by. Основні вимоги для цього країна виконала.
Дивися повний текст Основні вимоги для отримання траншу від МВФ Україна виконала, — Марченко.
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Додано: Суб 28 сер, 2021 13:02
Основні вимоги для отримання траншу від МВФ Україна...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Основні вимоги для отримання траншу від МВФ Україна виконала, — Марченко.
Додано: Суб 28 сер, 2021 13:02
Проведена суд реформа интересно где? не лоху пусть лапшу гнет пока при власти
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