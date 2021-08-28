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Експерти підрахували, скільки
українців відкладають із...

Експерти підрахували, скільки українців відкладають із...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 12:42

Експерти підрахували, скільки українців відкладають із...

Пропонуємо до обговорення:
Майже чверть трудящих українців (24%) не відкладають ні копійки із заробітної плати – у них просто немає "зайвих" грошей.

Дивися повний текст Експерти підрахували, скільки українців відкладають із заробітної плати.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 12:42

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