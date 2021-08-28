Майже чверть трудящих українців (24%) не відкладають ні копійки із заробітної плати – у них просто немає "зайвих" грошей.
Дивися повний текст Експерти підрахували, скільки українців відкладають із заробітної плати.
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Додано: Нед 29 сер, 2021 12:42
Експерти підрахували, скільки українців відкладають із...
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Дивися повний текст Експерти підрахували, скільки українців відкладають із заробітної плати.
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