До кінця 2021 року ціна золота може повернутися до позначки $1900 за унцію.
Дивися повний текст До якої позначки може подорожчати золото до кінця року — прогноз Metals Focus.
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Додано: Нед 29 сер, 2021 18:21
До якої позначки може подорожчати золото до кінця року —...
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Дивися повний текст До якої позначки може подорожчати золото до кінця року — прогноз Metals Focus.
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