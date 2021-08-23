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До якої позначки може подорожчати
золото до кінця року —...

До якої позначки може подорожчати золото до кінця року —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 18:21

До якої позначки може подорожчати золото до кінця року —...

Пропонуємо до обговорення:
До кінця 2021 року ціна золота може повернутися до позначки $1900 за унцію.

Дивися повний текст До якої позначки може подорожчати золото до кінця року — прогноз Metals Focus.
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