В Україні вік виходу на пенсію однаковий і для чоловіків, і для жінок – 60 років.
Дивися повний текст Коли виходять на пенсію громадяни різних країн (інфографіка).
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Додано: Пон 30 сер, 2021 09:13
Коли виходять на пенсію громадяни різних країн (інфографіка)
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Дивися повний текст Коли виходять на пенсію громадяни різних країн (інфографіка).
Додано: Пон 30 сер, 2021 09:13
Самая маленькая продолжительность жизни у нас, но уверен она еще меньше потому что населения меньше.
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