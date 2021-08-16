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Коли виходять на пенсію громадяни
різних країн (інфографіка)

Коли виходять на пенсію громадяни різних країн (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 09:13

Коли виходять на пенсію громадяни різних країн (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
В Україні вік виходу на пенсію однаковий і для чоловіків, і для жінок – 60 років.

Дивися повний текст Коли виходять на пенсію громадяни різних країн (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 09:13

Самая маленькая продолжительность жизни у нас, но уверен она еще меньше потому что населения меньше.
smatros
 
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