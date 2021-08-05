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НБУ став збитковим і планує
скоротити відрахування до...

НБУ став збитковим і планує скоротити відрахування до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 13:45

НБУ став збитковим і планує скоротити відрахування до...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Дивися повний текст НБУ став збитковим і планує скоротити відрахування до держбюджету майже вдвічі.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 13:45

До чого б не торкалась зеккоманда - усе стає збитковим. Професійна робота.
sergiykopyl
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 14:33

Всё рисуется. Переоценка решает.
Omega
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 16:03

Похоже сломали печатный станок работая в три смены))
livs375
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