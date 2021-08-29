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Польська PGNiG підписала угоду
про розвідку газу в Україні

Польська PGNiG підписала угоду про розвідку газу в Україні
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 17:22

Польська PGNiG підписала угоду про розвідку газу в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Польська енергетична компанія PGNiG підписала угоду з Energy Resources of Ukraine (“Енергетичні ресурси України”, ERU), що передбачає спільні геологорозвідувальні роботи з пошуку газу в Україні.

Дивися повний текст Польська PGNiG підписала угоду про розвідку газу в Україні.
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 17:23

Вот кто мне объяснит почему Украина инвестирует по газу в Египет, а свое отдает полякам ?
Востаннє редагувалось Igorten в Пон 30 сер, 2021 19:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 08:50

  Igorten написав:Вот кто мне объяснит почему Украина инвестирует по газу в Египет, а свое отдает полякам ?

Что "отдаем"? -- новость, вроде, про разведку только...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 10:23

_hunter А зачем читать ?
Если наши прогнозы подтвердятся, и мы найдем газ с высоким содержанием метана, то мы начнем добычу в 2023 году
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 10:34

  Igorten написав:_hunter А зачем читать ?
Если наши прогнозы подтвердятся, и мы найдем газ с высоким содержанием метана, то мы начнем добычу в 2023 году

Вот именно :)
Угода передбачає придбання 85% акцій компанії «Карпатгазвидобування». Перед укладенням угоди сторони отримали згоду антимонопольних регуляторів двох країн.

Кстати: а "инвестирует по газу в Египет" тоже Карпатгазвидобування?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 10:38

Направление вашей мысли понятно. Думаю моей так же. Дальнейший разговор не имеет смысла ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 17:56

Так что поленьям своего СПГ не хватает?
yegres
 
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