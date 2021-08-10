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Кабмін погодив об'єднання «Електроважмашу» і «Турбоатому»
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Додано: Пон 30 сер, 2021 18:06
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів погодив реорганізацію АТ «Завод« Електроважмаш »шляхом приєднання до АТ« Турбоатом ».
Дивися повний текст Кабмін погодив об'єднання «Електроважмашу» і «Турбоатому»
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Додано: Пон 30 сер, 2021 18:06
Почти то,чем занимался кернес в 90х кручу верчу .......хочу.
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