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Кабмін погодив об'єднання
«Електроважмашу» і «Турбоатому»

Кабмін погодив об'єднання «Електроважмашу» і «Турбоатому»
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 18:06

Кабмін погодив об'єднання «Електроважмашу» і «Турбоатому»

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів погодив реорганізацію АТ «Завод« Електроважмаш »шляхом приєднання до АТ« Турбоатом ».

Дивися повний текст Кабмін погодив об'єднання «Електроважмашу» і «Турбоатому».
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 18:06

Почти то,чем занимался кернес в 90х кручу верчу .......хочу.
sena_2008atp
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