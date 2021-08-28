Британська компанія Spacebit у співпраці з американськими партнерами здійснить у 2022 році першу українську місію на Місяць.
Дивися повний текст Україна готує першу місію на Місяць у 2022 році.
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Додано: Пон 30 сер, 2021 20:42
Україна готує першу місію на Місяць у 2022 році
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна готує першу місію на Місяць у 2022 році.
Додано: Пон 30 сер, 2021 21:11
Re: Україна готує першу місію на Місяць у 2022 році
пусть не забудут зеленого вождя с козлобандой захватить в один конец...
Додано: Вів 31 сер, 2021 07:53
Очень нужное дело. Особенно сейчас... Присоединиться к клубу? И что дальше?
Кстати, ОАЭ забыл упомянуть, как минимум. Недавно на Луне аншлаг был, стразу 3 страны с небольшим разрывом...
Додано: Вів 31 сер, 2021 08:08
Re: Україна готує першу місію на Місяць у 2022 році
Скажу тіко одне - АКУЄТЬ Зелені вралі))))
Додано: Вів 31 сер, 2021 08:09
Re: Україна готує першу місію на Місяць у 2022 році
Када буде турнір па шахам в Васюках?
Додано: Вів 31 сер, 2021 08:32
Re: Україна готує першу місію на Місяць у 2022 році
Додано: Вів 31 сер, 2021 09:29
Куда пойдут деньги известно. На луне никто не был и быть не мог. Интересно, а почему полумесяц виден с земли одновременно с солнцем? Что же это за "планета" частично "закрывает" его еще и под прямым углом?
Додано: Вів 31 сер, 2021 09:32
Киностудия "Одесса кино" уже готовится высадить украинскую миссию и на луну и на антарес
Додано: Вів 31 сер, 2021 09:42
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