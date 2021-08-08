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Кому не видаватимуть е-лікарняний — роз’яснення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 31 сер, 2021 06:15
Пропонуємо до обговорення:
У Пенсійному фонді України закликали перевірити інформацію в реєстрі застрахованих осіб фонду, оскільки через можливі помилки або відсутність даних неможливо буде отримати електронний листок непрацездатності.
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Додано: Вів 31 сер, 2021 06:15
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