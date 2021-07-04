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Вітренко назвав найбільш
реалістичні гарантії для...

Вітренко назвав найбільш реалістичні гарантії для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 17:54

Вітренко назвав найбільш реалістичні гарантії для...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він написав на facebook.

Дивися повний текст Вітренко назвав найбільш реалістичні гарантії для збереження транзиту.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 17:54

Основная проблема это не труба через всю страну, это газовые хранилища. Никто не позволит стать нам газовым хабом для запада.
yegres
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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