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Українців штрафують за
посвідчення водія в додатку «Дія»

Українців штрафують за посвідчення водія в додатку «Дія»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 17:57

Українців штрафують за посвідчення водія в додатку «Дія»

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише "Дорожній адвокат".

Дивися повний текст Українців штрафують за посвідчення водія в додатку «Дія».
R2
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 18:00

А жаль, трое уже признались.. это не Африка родной это планета Украина.
yegres
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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