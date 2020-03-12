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Секрет успіху мільйонерів: яка
риса об'єднує 90% багатіїв

Секрет успіху мільйонерів: яка риса об'єднує 90% багатіїв
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 18:57

Секрет успіху мільйонерів: яка риса об'єднує 90% багатіїв

Пропонуємо до обговорення:
У 2020 році швейцарська міжнародна фінансова компанія Credit Suisse провела дослідження щодо світового багатства. Згідно з її даними, в США живеть понад 20 мільйонів осіб, які можуть назвати себе мільйонерами.

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