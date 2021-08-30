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Банкіри спрогнозували
курс долара до кінця року

Банкіри спрогнозували курс долара до кінця року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 11:33

Банкіри спрогнозували курс долара до кінця року

Пропонуємо до обговорення:
Базовий сценарій передбачає курс долара на рівні 27-27,5 гривні.

Дивися повний текст Банкіри спрогнозували курс долара до кінця року.
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