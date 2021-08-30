Базовий сценарій передбачає курс долара на рівні 27-27,5 гривні.
Дивися повний текст Банкіри спрогнозували курс долара до кінця року.
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Додано: Сер 01 вер, 2021 11:33
Банкіри спрогнозували курс долара до кінця року
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Дивися повний текст Банкіри спрогнозували курс долара до кінця року.
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