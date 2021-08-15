ДФС наклала арешт на нерухоме майно підприємця вартістю 200 млн грн через ухилення від сплати податків.
Дивися повний текст Нерухомість підприємця вартістю 200 млн грн арештували через ухилення від сплати податків.
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Додано: Сер 01 вер, 2021 12:20
Нерухомість підприємця вартістю 200 млн грн арештували...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нерухомість підприємця вартістю 200 млн грн арештували через ухилення від сплати податків.
Додано: Сер 01 вер, 2021 12:41
это же какая общая сумма сделки , чтобы не доплатить 9млн грн налогов??? КТО ИДИОТ, вот в чем ВОПРОС!!!
Додано: Сер 01 вер, 2021 12:44
Re: Нерухомість підприємця вартістю 200 млн грн арештували..
Якщо відомий то чому не назвати прізвище, для чого ці таємниці?
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