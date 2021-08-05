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Брюссель надіслав відповідь
Києву щодо консультацій про...

Брюссель надіслав відповідь Києву щодо консультацій про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 12:25

Брюссель надіслав відповідь Києву щодо консультацій про...

Пропонуємо до обговорення:
Брюссель готовий провести консультації з Києвом щодо "Північного потоку-2".

Дивися повний текст Брюссель надіслав відповідь Києву щодо консультацій про «Північний потік-2».
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