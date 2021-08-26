Так звана податкова амністія, яка стартує в Україні з вересня, дозволить легалізувати «зарплати у конвертах».
Дивися повний текст Податкова амністія дозволить легалізувати «зарплати у конвертах» — Немчінов.
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Додано: Сер 01 вер, 2021 13:05
Податкова амністія дозволить легалізувати «зарплати у...
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Дивися повний текст Податкова амністія дозволить легалізувати «зарплати у конвертах» — Немчінов.
Додано: Сер 01 вер, 2021 13:17
Очень "интересное" сравнение бандитов из 90х,которые отжимали заводы и пароходы типа хметова и пр. и заробитчан,которые свои кровные "нажили" своим трудом.
Додано: Сер 01 вер, 2021 14:52
Очередной гиперлуп по-украински. Никто не будет декларировать свои взятки, а депутаты не будут декларировать зарплаты в конвертах.
Додано: Сер 01 вер, 2021 14:55
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