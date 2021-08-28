Представлений Зеленським документ є інструментом для розвитку стратегічного партнерства України зі США.
Дивися повний текст Проекти на 277 мільярдів доларів: Зеленський представив в США план «трансформації» України.
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Додано: Сер 01 вер, 2021 14:55
Проекти на 277 мільярдів доларів: Зеленський представив...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Проекти на 277 мільярдів доларів: Зеленський представив в США план «трансформації» України.
Додано: Сер 01 вер, 2021 14:55
Хочется верить, только опыт последних 30 -и лет не позволяет. Когда Зеленский был комиком, он тоже обещал стать Голобородьком.
Просить денег - много ума не надо.
Додано: Сер 01 вер, 2021 15:57
Здесь не просят , а предлагают долевое участие, это разное,я думаю, что амерекосы могут попробовать на мелочах.А Зеля хочет поменять имидж страны, посмотрим по мелочам....
Додано: Сер 01 вер, 2021 18:14
Хоть какая то стратегия лучше чем никакой стратегии. Ну или пафосно воровать как кондитер
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