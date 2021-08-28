Представлений Зеленським документ є інструментом для розвитку стратегічного партнерства України зі США.
Дивися повний текст Проекти на 277 мільярдів доларів: Зеленський представив в США план «трансформації» України.
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Додано: Сер 01 вер, 2021 14:55
Проекти на 277 мільярдів доларів: Зеленський представив...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Проекти на 277 мільярдів доларів: Зеленський представив в США план «трансформації» України.
Додано: Сер 01 вер, 2021 14:55
Хочется верить, только опыт последних 30 -и лет не позволяет. Когда Зеленский был комиком, он тоже обещал стать Голобородьком.
Просить денег - много ума не надо.
Додано: Сер 01 вер, 2021 15:57
Здесь не просят , а предлагают долевое участие, это разное,я думаю, что амерекосы могут попробовать на мелочах.А Зеля хочет поменять имидж страны, посмотрим по мелочам....
Додано: Чет 02 вер, 2021 10:36
Продавать страну иноземцам дело негодное. Продать украинскую земельку, пусть пока через подставных, корпорации Монсанто или построить могильник для заграничных ядерных отходов - это уже не про деньги, а про государственную безопасность. При этом все наши производители от Рошена до мелких застройщиков зарегистрированы в Лондоне, Голландии или на Кипре, ввиду вот такой целенаправленной украинской правовой и экономической государственной политики. Чтобы прибыль украинских предприятий выводилась из Украины и работала на экономики "цивилизованных" стран. Зеленский стал антиподом героя Голобородько - все реформы/трансформации либо в смартфоне, либо антинародные.
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