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У яких випадках можуть забрати житло за борги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 вер, 2021 11:29
Пропонуємо до обговорення:
Забрати квартиру можуть тільки в разі наявності відповідного рішення суду.
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