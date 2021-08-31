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У яких випадках можуть
забрати житло за борги

У яких випадках можуть забрати житло за борги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 11:29

У яких випадках можуть забрати житло за борги

Пропонуємо до обговорення:
Забрати квартиру можуть тільки в разі наявності відповідного рішення суду.

Дивися повний текст У яких випадках можуть забрати житло за борги.
R2
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