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США гарантують санкції проти
«Північного потоку-2» в...

США гарантують санкції проти «Північного потоку-2» в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 12:09

США гарантують санкції проти «Північного потоку-2» в...

Пропонуємо до обговорення:
Про це Зеленський розповів під час брифінгу після зустрічі в Білому домі.

Дивися повний текст США гарантують санкції проти «Північного потоку-2» в разі загрози для України.
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