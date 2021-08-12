Про це Зеленський розповів під час брифінгу після зустрічі в Білому домі.
Дивися повний текст США гарантують санкції проти «Північного потоку-2» в разі загрози для України.
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Додано: Чет 02 вер, 2021 12:09
США гарантують санкції проти «Північного потоку-2» в...
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Дивися повний текст США гарантують санкції проти «Північного потоку-2» в разі загрози для України.
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