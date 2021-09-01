Вплив світової економіки на Україну

RTC12 написав:Д. Сорос, в статье самого авторитетного бизнес издания Financial Times(FT) на днях предупредил,
смущает немного что "Д. Сорос предупредил". От этого парня можно ждать неожиданных поворотов.
Такие люди просто так ничего не пишут. Тем более в таких газетах. Любовь и дружба между США и Китаем уже давно прошли. Более того, Китай уже открыто угрожает Америке дать ей по зубам, если те будут и дальше поддерживать Тайвань. Китай начал сбрасывает облигации правительства США и форсирует внедрение цифрового юаня, дабы потихоньку уйти от доллара. В ответ американцы приказали китайским компаниям, торгующимся на фондовом рынке США, полностью раскрыть свои данные, иначе делистинг и гуд бай. Ковидные дела ещё больше разозлили две супер державы, и похоже что началась реальная подготовка к битве титанов, и предупреждение Сороса появилось не просто так. Американцам выгодно именно сейчас столкнуть Китай с обрыва, обвалить его экономику и повесить на него всех собак... Иначе потом уже будет поздно.
RTC12 написав:Я не раз упоминал о Китае, как об основном покупателе укр.экспорта. Повторю еще раз. Там началось глобальное раскулачивание бизнесов, под названием "Великое перераспределение средств" от богатых к бедным.
Для Украины это наверняка аукнется как снижением спроса, так и падением цен на металл, руду и прочее сырьё.
Я так не вважаю. https://gmk.center/infographic/kak-izme ... 2021-godu/ За цими даними Україна вже у першому півріччі 2021 скоротила експорт залізної руди в Китай на 31%. Попит на руду в Китаї штучно стримується Політбюро шляхом квотування виробництва сталі. Але від цього світовий попит на сталь нікуди не подівся.
fin написав:Например, руда резко начала дешеветь, с 220 до 150 за тонну, и продолжает дешеветь.
Сьогодні про ЗРС все розписав.
Denik написав:Січневий контракт залізної руди в Китаї сильно гойдає, то він підріс, а тепер - знову вниз. https://www.reuters.com/article/idUSL4N2Q30QO Benchmark iron ore futures on the Dalian Commodity Exchange , for January delivery, was down 8.1% at 763 yuan ($118.07) per tonne, as of 0255 GMT, the biggest percentage loss since July 30.
З іншого боку коливання ціни на 50-70 доларів на 3,7 млн. т. руди на місяць у порівнянні зі зростанням ціни зерна на 100 дол при обсязі 6 млн. т. не виглядає чимось значним...
Denik написав:Я так не вважаю. https://gmk.center/infographic/kak-izme ... 2021-godu/ За цими даними Україна вже у першому півріччі 2021 скоротила експорт залізної руди в Китай на 31%. Попит на руду в Китаї штучно стримується Політбюро шляхом квотування виробництва сталі. Але від цього світовий попит на сталь нікуди не подівся.
Китай, друга економіка світу, яка не тільки виробляє товари, а й багато чого купує з країн ЄС. Особливо предметів розкоші, дорогих автомобілів, брендового одягу, тощо. Якщо в разі кризи, імпорт товарів до Китаю скоротиться, а тенденція до цього вже є (імпорт нафти в Китай в липні впав на 19,6%) https://www.icis.com/explore/resources/ ... 8M7ogdc2oy то це відгукнеться абсолютно всім, а не тільки Україні, так як ми всі варимося в загальному казані. Тому впаде ВВП і в Німеччині, і у Франції, і в інших Британіях ... І їм буде вже не до мега проектів, які потребують величезної кількості сталі.
RTC12 написав:Американцам выгодно именно сейчас столкнуть Китай с обрыва, обвалить его экономику и повесить на него всех собак...
Скажімо, не так давно третина ВВП Китаю вироблялася на підприємствах, що належать умовному "заходу", зокрема, США. Втім, є певний конфлікт інтересів Китаю та США, войовнича риторика тощо. Але наче нічого критичного, поки. Обійдеться - гроші переможуть.
centurionus написав:Скажімо, не так давно третина ВВП Китаю вироблялася на підприємствах, що належать умовному "заходу", зокрема, США. Втім, є певний конфлікт інтересів Китаю та США, войовнича риторика тощо. Але наче нічого критичного, поки. Обійдеться - гроші переможуть.
Так, гроші переможуть. Тільки чиї гроші? Зникнення долара США, як основної резервної валюти світу, моментально поставить Америку на грань банкрутства, так як США є країна споживання, з величезними боргами. Саме до цього і прагне Китай, який швидкими темпами розвиває цифровий юань, а для його підтримки скуповує золото, кількість якого тримає в суворій таємниці. Опустивши США з вершини фінансової та економічної піраміди, він швидко поверне Тайвань, та стане гегемоном у всій Азії. Ну а потім, вірогідно, почне віджимати території у РФ. У Китаї майже півтора млрд.населення, яким в піднебесній вже стало тісно. Питання вже стоїть принципово і набагато ширше. А чи захочуть США, у добровільному порядку, відмовитися від верховенства долара, як основної резервної валюти світу і визнати свою повну бездарність? Особливо на тлі катастрофічного ганьби у Афгані ...
RTC12 написав:Зникнення долара США, як основної резервної валюти світу, моментально поставить Америку на грань банкрутства, так як США є країна споживання, з величезними боргами.
США ще й країна виробництва з огромезним внутрішнім ринком збуту, на якому і пасеться той Китай. Здається, доля зовньшньої торгівлі США щось менше 10% від загальної, тобто, якщо США навіть стануть ізольованою на кшталт СРСР країною, все в них буде добре. Як казав один мій напівватний знайомий, що працює на ТЕЦ - коли він побачив, що в США тільки атомних енергоблоків біля сотні , і то навіть не половина загальної генерації - то зрозумів, скільки ж там наразі усього працює, що має спождивати таку кількість енергії.
А ті, хто збирається поставити США на грань банкрутства "величезними боргами" - нагадують мені луганчан, що типу годували ЄС та всю Україну
sergey_sryvkin написав:Як казав один мій напівватний знайомий, що працює на ТЕЦ - коли він побачив, що в США тільки атомних енергоблоків біля сотні , і то навіть не половина загальної генерації - то зрозумів, скільки ж там наразі усього працює, що має спождивати таку кількість енергії.
А ті, хто збирається поставити США на грань банкрутства "величезними боргами" - нагадують мені луганчан, що типу годували ЄС та всю Україну
sergey_sryvkin написав:Як казав один мій напівватний знайомий, що працює на ТЕЦ - коли він побачив, що в США тільки атомних енергоблоків біля сотні , і то навіть не половина загальної генерації - то зрозумів, скільки ж там наразі усього працює, що має спождивати таку кількість енергії.
А ті, хто збирається поставити США на грань банкрутства "величезними боргами" - нагадують мені луганчан, що типу годували ЄС та всю Україну
Так то воно так , але трошечки не так ... Навіть не знаю , як в принципі можна порівнювати . Хіба якщо дивитися тільки на числа , навіть без структури - тоді ще так . Але ж це чиста ідеальна теорія - як доллар по 70 копійок в СРСР .... Або ж як колись в тому ж Китаї - вийти на 1 місце в світі по виплавці металу - даєш домну в кожне подвір"я !
Puente написав:Так то воно так , але трошечки не так ... Навіть не знаю , як в принципі можна порівнювати . Хіба якщо дивитися тільки на числа , навіть без структури - тоді ще так . Але ж це чиста ідеальна теорія - як доллар по 70 копійок в СРСР .... Або ж як колись в тому ж Китаї - вийти на 1 місце в світі по виплавці металу - даєш домну в кожне подвір"я !
Можна подивитися на все це і з іншого боку. Саме Китай був основним кредитором США, купивши їхні облігації більш як на 1 трлн.доларів. Зараз він їх розпродає, поступивши пальму першості Японії.
У мене немає мети принизити США. Я лише розписую сценарій, при якому Китай може відсунути Америку на другу роль і як це може вплинути на Україну. Починаючи з 1989р. Китай розробив три грандіозні стратегії по витісненню США на задній план. Трамп цю загрозу зрозумів уже давно, але з ковідними справами ніяких рішень так і не було прийнято. Зараз це все вже знаходиться на завершальній стадії. Детально розписувати не буду. Якщо цікаво, то можете почитати тут ... https://www.theepochtimes.com/china-has ... m_campaign