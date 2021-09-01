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Вплив світової
економіки на Україну

Вплив світової економіки на Україну
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #1234>
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 14:40

  Alex2007 написав:
  RTC12 написав:Д. Сорос, в статье самого авторитетного бизнес издания Financial Times(FT) на днях предупредил,


смущает немного что "Д. Сорос предупредил". От этого парня можно ждать неожиданных поворотов. :mrgreen:

Такие люди просто так ничего не пишут. Тем более в таких газетах.
Любовь и дружба между США и Китаем уже давно прошли.
Более того, Китай уже открыто угрожает Америке дать ей по зубам,
если те будут и дальше поддерживать Тайвань.
Китай начал сбрасывает облигации правительства США и форсирует внедрение цифрового юаня, дабы потихоньку уйти от доллара. В ответ американцы приказали китайским компаниям, торгующимся на фондовом рынке США, полностью раскрыть свои данные, иначе делистинг и гуд бай. Ковидные дела ещё больше разозлили две супер державы, и похоже что началась реальная подготовка к битве титанов, и предупреждение Сороса появилось не просто так.
Американцам выгодно именно сейчас столкнуть Китай с обрыва, обвалить его экономику и повесить на него всех собак...
Иначе потом уже будет поздно.
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 15:20

Вплив світової економіки на Україну

  RTC12 написав:Я не раз упоминал о Китае, как об основном покупателе укр.экспорта.
Повторю еще раз. Там началось глобальное раскулачивание бизнесов, под названием "Великое перераспределение средств" от богатых к бедным.

Для Украины это наверняка аукнется как снижением спроса, так и падением цен на металл, руду и прочее сырьё.

Я так не вважаю.
https://gmk.center/infographic/kak-izme ... 2021-godu/
За цими даними Україна вже у першому півріччі 2021 скоротила експорт залізної руди в Китай на 31%. Попит на руду в Китаї штучно стримується Політбюро шляхом квотування виробництва сталі.
Але від цього світовий попит на сталь нікуди не подівся.

При коливаннях січневих фьючерсів ЗРС біля 115-130 доларів подальше їх падіння майже нереалістичне через рекордну вартість фрахту кейпсайзів ( до 50 тис. доларів на добу https://gmk.center/news/stavki-frahta-n ... h-urovnej/) падіння фьючерсів нижче 100 - неможливе. При цьому маразм міцнішає - в балкерах почали перевозити контейнери - https://cfts.org.ua/news/2021/09/01/bal ... ozov_66484

При всьому цьому ціни на прокат лишаються 1000+ разом із дифиіцитом, який трохи зменшився.
Востаннє редагувалось Denik в Сер 01 вер, 2021 16:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 15:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  fin написав:Например, руда резко начала дешеветь, с 220 до 150 за тонну, и продолжает дешеветь.

Сьогодні про ЗРС все розписав.
  Denik написав:Січневий контракт залізної руди в Китаї сильно гойдає, то він підріс, а тепер - знову вниз.
https://www.reuters.com/article/idUSL4N2Q30QO
Benchmark iron ore futures on the Dalian Commodity Exchange , for January delivery, was down 8.1% at 763 yuan ($118.07) per tonne, as of 0255 GMT, the biggest percentage loss since July 30.

З іншого боку коливання ціни на 50-70 доларів на 3,7 млн. т. руди на місяць у порівнянні зі зростанням ціни зерна на 100 дол при обсязі 6 млн. т. не виглядає чимось значним...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 16:12

  Denik написав:Я так не вважаю.
https://gmk.center/infographic/kak-izme ... 2021-godu/
За цими даними Україна вже у першому півріччі 2021 скоротила експорт залізної руди в Китай на 31%. Попит на руду в Китаї штучно стримується Політбюро шляхом квотування виробництва сталі.
Але від цього світовий попит на сталь нікуди не подівся.

Китай, друга економіка світу, яка не тільки виробляє товари, а й багато чого купує з країн ЄС. Особливо предметів розкоші, дорогих автомобілів, брендового одягу, тощо. Якщо в разі кризи, імпорт товарів до Китаю скоротиться, а тенденція до цього вже є (імпорт нафти в Китай в липні впав на 19,6%)
https://www.icis.com/explore/resources/ ... 8M7ogdc2oy
то це відгукнеться абсолютно всім, а не тільки Україні, так як ми всі
варимося в загальному казані.
Тому впаде ВВП і в Німеччині, і у Франції, і в інших Британіях ...
І їм буде вже не до мега проектів, які потребують величезної кількості сталі.
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 16:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  RTC12 написав:Американцам выгодно именно сейчас столкнуть Китай с обрыва, обвалить его экономику и повесить на него всех собак...

Скажімо, не так давно третина ВВП Китаю вироблялася на підприємствах, що належать умовному "заходу", зокрема, США.
Втім, є певний конфлікт інтересів Китаю та США, войовнича риторика тощо. Але наче нічого критичного, поки. Обійдеться - гроші переможуть.
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 17:16

  centurionus написав:Скажімо, не так давно третина ВВП Китаю вироблялася на підприємствах, що належать умовному "заходу", зокрема, США.
Втім, є певний конфлікт інтересів Китаю та США, войовнича риторика тощо. Але наче нічого критичного, поки. Обійдеться - гроші переможуть.

Так, гроші переможуть. Тільки чиї гроші?
Зникнення долара США, як основної резервної валюти світу, моментально поставить Америку на грань банкрутства, так як США є країна споживання, з величезними боргами. Саме до цього і прагне Китай, який швидкими темпами розвиває цифровий юань, а для його підтримки скуповує золото, кількість якого тримає в суворій таємниці.
Опустивши США з вершини фінансової та економічної піраміди, він швидко поверне Тайвань, та стане гегемоном у всій Азії.
Ну а потім, вірогідно, почне віджимати території у РФ.
У Китаї майже півтора млрд.населення, яким в піднебесній вже стало тісно.
Питання вже стоїть принципово і набагато ширше.
А чи захочуть США, у добровільному порядку, відмовитися від верховенства долара, як основної резервної валюти світу і визнати свою повну бездарність?
Особливо на тлі катастрофічного ганьби у Афгані ...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 18:04

  RTC12 написав:Зникнення долара США, як основної резервної валюти світу, моментально поставить Америку на грань банкрутства, так як США є країна споживання, з величезними боргами.

США ще й країна виробництва з огромезним внутрішнім ринком збуту, на якому і пасеться той Китай.
Здається, доля зовньшньої торгівлі США щось менше 10% від загальної, тобто, якщо США навіть стануть ізольованою на кшталт СРСР країною, все в них буде добре.
Як казав один мій напівватний знайомий, що працює на ТЕЦ - коли він побачив, що в США тільки атомних енергоблоків біля сотні , і то навіть не половина загальної генерації - то зрозумів, скільки ж там наразі усього працює, що має спождивати таку кількість енергії.

А ті, хто збирається поставити США на грань банкрутства "величезними боргами" - нагадують мені луганчан, що типу годували ЄС та всю Україну :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 19:04

  sergey_sryvkin написав:Як казав один мій напівватний знайомий, що працює на ТЕЦ - коли він побачив, що в США тільки атомних енергоблоків біля сотні , і то навіть не половина загальної генерації - то зрозумів, скільки ж там наразі усього працює, що має спождивати таку кількість енергії.

А ті, хто збирається поставити США на грань банкрутства "величезними боргами" - нагадують мені луганчан, що типу годували ЄС та всю Україну :)

Кількість атомних станцій ще ні про що не говорить.
Про стан економіки країни говорить її торгівельний баланс.
У США за червень місяць - мінус 75,70млрд.
У Китаї за липень - плюс 56,58B
https://ru.investing.com/economic-calen ... alance-286
Востаннє редагувалось RTC12 в Сер 01 вер, 2021 19:10, всього редагувалось 1 раз.
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 19:29

  RTC12 написав:
  sergey_sryvkin написав:Як казав один мій напівватний знайомий, що працює на ТЕЦ - коли він побачив, що в США тільки атомних енергоблоків біля сотні , і то навіть не половина загальної генерації - то зрозумів, скільки ж там наразі усього працює, що має спождивати таку кількість енергії.

А ті, хто збирається поставити США на грань банкрутства "величезними боргами" - нагадують мені луганчан, що типу годували ЄС та всю Україну :)

Кількість атомних станцій ще ні про що не говорить.
Про стан економіки країни говорить її торгівельний баланс.
У США за червень місяць - мінус 75,70млрд.
У Китаї за липень - плюс 56,58B
https://ru.investing.com/economic-calen ... alance-286

Так то воно так , але трошечки не так ...
Навіть не знаю , як в принципі можна порівнювати . Хіба якщо дивитися тільки на числа , навіть без структури - тоді ще так . Але ж це чиста ідеальна теорія - як доллар по 70 копійок в СРСР .... Або ж як колись в тому ж Китаї - вийти на 1 місце в світі по виплавці металу - даєш домну в кожне подвір"я !
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 20:08

  Puente написав:Так то воно так , але трошечки не так ...
Навіть не знаю , як в принципі можна порівнювати . Хіба якщо дивитися тільки на числа , навіть без структури - тоді ще так . Але ж це чиста ідеальна теорія - як доллар по 70 копійок в СРСР .... Або ж як колись в тому ж Китаї - вийти на 1 місце в світі по виплавці металу - даєш домну в кожне подвір"я !

Можна подивитися на все це і з іншого боку.
Саме Китай був основним кредитором США, купивши їхні облігації більш як на
1 трлн.доларів. Зараз він їх розпродає, поступивши пальму першості Японії.

У мене немає мети принизити США. Я лише розписую сценарій, при якому Китай
може відсунути Америку на другу роль і як це може вплинути на Україну. Починаючи з 1989р. Китай розробив три грандіозні стратегії по витісненню США на задній план. Трамп цю загрозу зрозумів уже давно, але з ковідними справами ніяких рішень так і не було прийнято. Зараз це все вже знаходиться на завершальній стадії. Детально розписувати не буду. Якщо цікаво, то можете почитати тут ...
https://www.theepochtimes.com/china-has ... m_campaign
RTC12
 
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