Вплив світової економіки на Україну

Alex2007 написав:Проблема в том, что у нас никто из руководителей не думает на 10-20 лет вперед, как это делают даже в газпроме с ихним вонючим газом (которые потихонечку диверсифицировались по самое не могу в своих интересах).
Це якраз Газпром стратегічно не думає, коли ставить ціну в 5 разів вищу за собівартість ВДЕ з урахуванням карбонових квот. https://ember-climate.org/data/carbon-price-viewer/ З 2020 ПП-2 став вже збитковим проектом. Меркель - тупа, бо продовжувала протискати цей проект. Навіть в Україні електрика по 1,44/1,68 - це спонукання до енергетичного переходу та зменшення імпорту.
Востаннє редагувалось Denik в Чет 02 вер, 2021 08:53, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007 написав:Еще бОльшая зрада - это было в конце 2000х трястись над ГТС, как нашим головним скарбом - "не отдадим", а не спокойно договориться с Европой, РФ (да-да, РФ) и не создать взаимовыгодный всем трем сторонам консорциум.
Білоруси зробили те саме що ви кажете,при чому приблизно в той самий період часу...І що ? Як це допомогло Білорусії?
да, действительно, угадать действия рф непросто. Но думается, решился бы тогда вопрос нашей ГТС, если Европа и РФ на 1000% видели бы в Украине надежного транзитера газа - то никто б тот северный поток и не строил из-за его ненадобности и неактуальности, не защищал его и, соответственно, мадам Меркель не стала бы агентом кремля. И транзит газа через Беларусь тоже не попал бы под вопрос.
Проблема в том, что у нас никто из руководителей не думает на 10-20 лет вперед, как это делают даже в газпроме с ихним вонючим газом (которые потихонечку диверсифицировались по самое не могу в своих интересах).
А вот так постепенно и приплыли к тому, что даже наши ближайшие европейские друзья, в лице, например, Эстонии, не рекомендуют инвестировать в Украину деньги. Не спроста это всё.
северный поток развязывает руки для полномасштабного военного вторжения РФ в Украину . Европа не откажется от РФ газа даже если РФ пойдет полномасштабной войной на Украину. Вот в таком случае любые диверсии на наших трубопроводах или просто перекрытие кранов - рф и Европе не страшны.
yama написав:северный поток развязывает руки для полномасштабного военного вторжения РФ в Украину . Европа не откажется от РФ газа даже если РФ пойдет полномасштабной войной на Украину. Вот в таком случае любые диверсии на наших трубопроводах или просто перекрытие кранов - рф и Европе не страшны.
Никакой полномасштабной войной РФ уже не пойдет в Украину. Что они потом будут делать, что дальше то? Хотели бы - уже давным-давно это сделали, особенно спокойно это могли делать в 2014-2015 году. Меньше просто нужно слушать и обращать внимание на всяких паникеров-алярмистов типа илларионова и подобных, которые только тем и занимаются, что вечно нагоняют страх.
п.с. А вот определенные диверсии и пакости возможны. Но тут уже дело СБУ и спецорганов упреждать попытки подрывов труб и прочее, которые на самом деле когда хотят, то могут весьма успешно работать.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 02 вер, 2021 10:59, всього редагувалось 3 разів.
budivelnik написав:2 Пшеницю Китай візьме у путіна тільки в тому випадку коли росіянам самим буде що їсти..а це не факт,останній час проблеми в них тільки збільшуються(особливо урожайність зернових вниз зашкалює)
budivelnik написав:Якщо Ви прогнозуєте торгівельно-фінансову війну з Китаєм, то участь у ній приймуть усі, а тому або позиція США буде узгоджена з партнерами ..і тоді ймовірність програшу Китаю проти коаліції США-Європа-Японія - буде 99%
1. РФ входить в ТОП-3 експортерів пшениці за останні роки. Тому їй зерна вистачить, і ніякого голоду там не буде. Більше того, експорт зерна з РФ як був, так і буде. https://regnum.ru/news/economy/3349218.html Потрібно тверезо дивитися на речі, і не займатися шапкозакиданням, що там все пропало. Та й сам Китай дуже багато пшениці вирощує. 2. З приводу каоліціЇ, то потрібно розуміти що в бізнесі друзів немає. І ПП-2 це наочно довів. У американців зараз єдині друзі, це англійці, у яких з брекзітом виникли свої проблеми. Цілісного ЄС і НАТО вже давно немає. Навіть Туреччина, член НАТО, вже купує російські засоби ППО. Макрон називає путіна дорогим Володимиром, Німеччина, через продажного Шредера, проштовхнула ПП-2. Італія, з колишнім Безлусконі, теж недалеко від них пішла. Австрія, Чехія, Угорщина, такі ж самі.... За НАТО ніхто платити не хоче, поки Трамп не поставив їм ультиматум. Яка там каоліція. Ганьба одна .... Колгосп ... І Китай, з РФ, цим хочуть скористатися, бо єдності у євробюрократів вже давно нема, і за гроші вони продадуть кого завгодно...
Де їхні дії по Будапештському Мемора́ндуму про гара́нтії безпе́ки, у зв'язку́ з приєдна́нням Украї́ни до Догово́ру про нерозповсю́дження я́дерної збро́ї?
RTC12 написав:Питання вже стоїть принципово і набагато ширше. А чи захочуть США, у добровільному порядку, відмовитися від верховенства долара, як основної резервної валюти світу і визнати свою повну бездарність? Особливо на тлі катастрофічного ганьби у Афгані ...
В чём собственно заключается бездарность? В технологическом плане США и Китай - это небо и земля: США может разработать и произвести всё, что угодно. Не они ли придумали компьютеры, айфоны, МАС, Windows - это то, чем мы пользуемся непосредственно. Весь мир летает на Боингах. Американское оружие на высоте. Сейчас МАСК совершает прорыв в космос. А какое сейчас есть великое изобретение Китая, которым бы пользовался весь мир? Вы упомянули, что США покупало нефть, так это потому, что они не хотели транжирить свои запасы.
Глубочайшая ошибка США в том, что они выпустили китайцев за пределы ихней большой китайской стены, и открыли им ворота в ВТО. Благодаря воровству технологий и дешевой раб.силе, китайцы отняли миллионы рабочих мест не только у американцев но и у прочих европейцев. И теперь, дабы поддержать свои штаны, эти любители Китая вынуждены включать печатные станки, и заливать деньгами весь мир, разгоняя инфляцию...
Iron Ore Port Stocks: The total iron ore stocks at 45 major ports in China added up to 130.99million tonnes on week as of September 2, up 1.78 million tonnes on week.
Підняття на 1.78 млн.т. за тиждень - це дуже багато. І цей об'єм повністю зумовлений втручанням Політбюро китаю в ринок. Нагадаю, що в світі, включаючи КНР - дифіцит сталі та рекордні ціни. На такому зростанні запасів можемо побачити ціну ЗРС менше 100. Тільки не слід забувати, про те що фрахт зараз дуже дорогий (балкерами возять контейнери та вугілля, щоб майнерам було добре майнити). При ціні менше 100 зникає еконосічна доцільність поставок руди в Китай з Бразилії, України та Росіі (нагадую про експортне мито на котуни в РФ). Гірничовидобувні компанії просто сплатять дивіденти - ніхто не буде вкладати в нові кар'єри. А за рік-два почнеться страшенний дифіцит і ціна 250+... - бо виб'ють залишки багатої ЗРС в Австралії...
p_vovk74 написав:Ну як вам сказати... Юань сьогодні досить потужний і забезпечений золотом, а завтра партія скаже "досить" і юань стане таким, яким його бажає бачити генсек Ден. І ніхто в світі нічого з цим не зможе зробити. Це як долар за 70 радянських копійок.
По юаню - там жопа взагалі. Увечері відпишуся детально. Якщо коротко - то комуністи як і Путін з усіма ключовими торговими партнерами полаялись та по-радянському згвалтували всі ключові ринки.
p_vovk74 написав:Ну як вам сказати... Юань сьогодні досить потужний і забезпечений золотом, а завтра партія скаже "досить" і юань стане таким, яким його бажає бачити генсек Ден.
Я за Китаєм слідкую дуже пильно, так як є думки увійти в один проект, що вимагає чималих фінансових коштів. І що буде із світовою економікою в найближчій перспективі, для мене відіграє першорядне значення. А так як Китай є другою економіка світу, то в разі її падіння вона може покласти на лопатки дуже багатьох і дуже надовго. З приводу статті Д.Сороса в газеті FT, в якій він попереджував інвесторів, я недавно тут писав. https://www.ft.com/content/ecf7de34-e59 ... 5119187330 Днями з'явилися ще більш лякаючі новини з Китаю. Судний день для Evergrande настає, оскільки кредитори вимагають негайно виплатити борги, а облігації компанії більше не мають бути прийняті для їх забезпечення Нагадаю, китайська компанія Evergrande , це гігантський забудовник із зобов'язаннями 305 млрд. доларів, що знаходиться на межі банкрутства і неминуче оголосить дефолт по зобов'язаннями перед банками, тіньовими кредиторами, постачальниками і покупцями житла, якщо держава не викупить його в останню хвилину. У п'ятницю агенція Bloomberg повідомила, що облігації Evergrande в юанях більше не приймаються в якості забезпечення на ключовому ринку фондування країни, що відрізало їх від іншого важливого джерела фінансування - ринку репо, і посилило ознаки збільшення ризику дефолту. Це був останній набір катастрофічних новин для китайського забудовника, який з усіх сил намагається переконати інвесторів, постачальників і кредиторів, що він може генерувати кошти для погашення зобов'язань після того, як кредиторська заборгованість зросла до рекордного рівня, і стала тією соломинкою, яка нарешті зламала спину верблюдові. Цього року акції компанії втратили 74% від мінімуму з липня 2015 року.
На даний момент крах Evergrande, це всього лише питання часу, і є тільки єдине питання: Чи втрутиться держава в порятунок цього гіганта? За останніми даними держава сказала - розбирайтеся самі.
І для цього у КПК є причини: 1.Ріст населення скорочується, так як молоді пари не бажають заводити другу дитину, через невпевненості в завтрашньому дні. А при вкрай дорогій нерухомості для пересічних громадян, збільшити народжуваність не є можливим. 2. Комуністи Китаю взяли курс на розкуркулення заможніх, та перерозподіл їхніх коштів в кишені бідних. Тому порятунок цього монстра, вартість боргів якого складає більше ніж 300млрд.долларів, навіть такій державі як Китай, влетить в пристойний бюджет, і населення може цього не зрозуміти.
Якщо Evergrande все таки оголосить дефолт, то це однозначно позначиться на економіці Китаю(а може і світу), а також вплине на ціни як на руду, так і на сталь ...
Так що запасаємося поп-корном і уважно слідкуємо за тим далеким Китаєм ....