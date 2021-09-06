Вплив світової економіки на Україну

Додано: Пон 06 вер, 2021 15:59

p_vovk74 написав: Ну як вам сказати... Юань сьогодні досить потужний і забезпечений золотом, а завтра партія скаже "досить" і юань стане таким, яким його бажає бачити генсек Ден. Ну як вам сказати... Юань сьогодні досить потужний і забезпечений золотом, а завтра партія скаже "досить" і юань стане таким, яким його бажає бачити генсек Ден.

Я за Китаєм слідкую дуже пильно, так як є думки увійти в один проект, що вимагає чималих фінансових коштів. І що буде із світовою економікою в найближчій перспективі, для мене відіграє першорядне значення.А так як Китай є другою економіка світу, то в разі її падіння вона може покласти на лопатки дуже багатьох і дуже надовго.З приводу статті Д.Сороса в газеті FT, в якій він попереджував інвесторів,я недавно тут писав.Днями з'явилися ще більш лякаючі новини з Китаю.Нагадаю, китайська компанія, це гігантський забудовникіз зобов'язаннями 305 млрд. доларів, що знаходиться на межі банкрутства і неминуче оголосить дефолт по зобов'язаннями перед банками, тіньовими кредиторами, постачальниками і покупцями житла, якщо держава не викупить його в останню хвилину.У п'ятницю агенція Bloomberg повідомила, що облігації Evergrande в юанях більше не приймаються в якості забезпечення на ключовому ринку фондування країни, що відрізало їх від іншого важливого джерела фінансування - ринку репо,і посилило ознаки збільшення ризику дефолту.Це був останній набір катастрофічних новин для китайського забудовника, який з усіх сил намагається переконати інвесторів, постачальників і кредиторів, що він може генерувати кошти для погашення зобов'язань після того, як кредиторська заборгованість зросла до рекордного рівня, і стала тією соломинкою, яка нарешті зламала спину верблюдові.Цього року акції компанії втратили 74% від мінімуму з липня 2015 року.На даний момент крах Evergrande, це всього лише питання часу, і є тільки єдине питання:Чи втрутиться держава в порятунок цього гіганта?За останніми даними держава сказала - розбирайтеся самі.І для цього у КПК є причини:1.Ріст населення скорочується, так як молоді пари не бажають заводити другу дитину, через невпевненості в завтрашньому дні. А при вкрай дорогій нерухомості для пересічних громадян, збільшити народжуваність не є можливим.2. Комуністи Китаю взяли курс на розкуркулення заможніх, та перерозподіл їхніх коштів в кишені бідних.Тому порятунок цього монстра, вартість боргів якого складає більше ніж 300млрд.долларів, навіть такій державі як Китай, влетить в пристойний бюджет,і населення може цього не зрозуміти.Якщо Evergrande все таки оголосить дефолт, то це однозначно позначиться на економіці Китаю(а може і світу), а також вплине на ціни як на руду, так і на сталь ...Так що запасаємося поп-корном і уважно слідкуємо за тим далеким Китаєм ....