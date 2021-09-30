Вплив світової економіки на Україну

Denik написав:І власне поточна тенденція - це лише початок....
У Китаї теж стає неспокійно ... Ось так китайські комуністи бабусю Алі розкуркулюють ... За рік мінус 42%.
это капиталл компании минус 42% за год?
Захзодите почаще в приложение Алиэкспресс, добавляйте товары какие то в корзину, Алиэкспресс присылает купончики неплохие чуть ли не каждую неделю. Мне сегодня прислали $3 скидки при покупке товара от $6 - думаю они будут пока тренд не переломится, пытаться таким образом повысить продажи для отчетности инвесторам.
The most-traded iron ore futures on the Dalian Commodity Exchange, for January delivery, tumbled 5% to 643 yuan ($99.58) a tonne as of 0247 GMT. They had dived 12% so far this week.
Spot prices of iron ore with 62% iron content for delivery to China SH-CCN-IRNOR62 fell $4 to $115.5 a tonne on Thursday, according to SteelHome consultancy.
При логістичній кризі та поточних цінах на фрахт ЗРС із Бразилії та України везти до Китаю не має жодного економічного сенсу. За 2 роки ця ситуація перетвориться на стрибок цін на ЗРС вгору, якого світ ще не бачив, бо не буде жодних іевестицій в розширення або підтримання виробництва, а гроші, зароблені на пікових цінах, підуть на дивіденти та досягнення вуглецевої нейтральності. Для українського експорту випадаючі об'єми будуть заміщені на рекордну виручку від олії, шроту та олійних. Також нагадаю, що на експорт йде близько половини ЗРС, а в Китай - значно менше половини експорту.
Iron Ore Port Stocks: The total iron ore stocks at 45 major ports in China added up to 129.76 million tonnes on week as of September 16,down 594,600 tonnes on week.
Крім того, оновились дані по збиранню врожаю - https://minagro.gov.ua/ua/map Врожайність соняшника на 7% більша за 2019 рік на тому самому етапі збирання, хоча я думаю що ця інформація неактуальна, бо перед дощами щонайменше 50% соняшнику вже зібрано. Протягом півроку ці 2 фактори врешті-решт зіграють на стабільність чи зміцнення гривні.
viy написав:По Латифундисту на 23.09 собрали только 4,27 млн. тн, отставание от прошлого года 2,54 млн. тн., который тоже был с отставанием.
Дані 10 десять не оновлювалися взагалі.
Тут є цікавіша ситуація. Треш в Китаї з електрикою настільки сильний, що це вдарило десь по 20% сталеливарних виробництв. Принаймні запаси ЗДС в Китаї виросли на 4,64 млн. т. на тиждень, хоча на дижні перед цим вони зменшувались https://www.mysteel.net/article/5025987 ... pt-30.html
Iron Ore Port Stocks: The total iron ore stocks at 45 major ports in China added up to 133.22 million tonnes on week as of September 30, up 4.64 million tonnes on week.
Таки китайці докумуніздились і тепер питання по кому це вдарить найбільше.