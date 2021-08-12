Другого вересня українська національна валюта святкує свій ювілей — 25 років.
Дивися повний текст День народження гривні: 5 фактів про нацвалюту, про які ви могли не знати.
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Додано: Чет 02 вер, 2021 14:33
День народження гривні: 5 фактів про нацвалюту, про які...
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Дивися повний текст День народження гривні: 5 фактів про нацвалюту, про які ви могли не знати.
Додано: Чет 02 вер, 2021 14:33
Втримання курсу на певному рівні (напр. 8 грн за доллар) коштувало доволі багато доларів з золотовалютних резервів нажаль.
Додано: Чет 02 вер, 2021 20:12
Очень интересно. Как золотовалютный резерв влияет на благосостояние вашей семьи?
Или просто обидно?
И еще вопрос. Вы знаете что такое конденсатор, расширительный бак, или просто заначка на всякий случай?
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