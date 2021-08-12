RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
День народження гривні: 5
фактів про нацвалюту, про які...

День народження гривні: 5 фактів про нацвалюту, про які...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 14:33

День народження гривні: 5 фактів про нацвалюту, про які...

Пропонуємо до обговорення:
Другого вересня українська національна валюта святкує свій ювілей — 25 років.

Дивися повний текст День народження гривні: 5 фактів про нацвалюту, про які ви могли не знати.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95213
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 14:33

Втримання курсу на певному рівні (напр. 8 грн за доллар) коштувало доволі багато доларів з золотовалютних резервів нажаль.
derkach_m
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 02.09.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 20:12

  derkach_m написав:Втримання курсу на певному рівні (напр. 8 грн за доллар) коштувало доволі багато доларів з золотовалютних резервів нажаль.

Очень интересно. Как золотовалютный резерв влияет на благосостояние вашей семьи?
Или просто обидно?
И еще вопрос. Вы знаете что такое конденсатор, расширительный бак, или просто заначка на всякий случай?
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3781
З нами з: 15.02.11
Подякував: 40 раз.
Подякували: 731 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kokokokoko2014 і 24 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Заробляли по 25 тис. грн на день на вантажівках з...
R2 » Вів 31 сер, 2021 14:21
1 75
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 сер, 2021 14:21
sena_2008atp
День фінансів: гроші «під подушками» українців,...
R2 » Сер 25 сер, 2021 17:34
4 334
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 сер, 2021 02:32
r_a_piskunov
День фінансів: історія Нової Пошти, послуги в системі...
R2 » Чет 12 сер, 2021 17:13
2 164
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 сер, 2021 11:33
lora

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (1192)
02.09.2021 21:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.