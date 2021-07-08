Офіс генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно колишнього керівника одного із комерційних банків за розтрату 476,7 млн грн.
Дивися повний текст Екскерівника банку cудитимуть за розтрату 477 млн грн.
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Додано: Чет 02 вер, 2021 15:41
Екскерівника банку cудитимуть за розтрату 477 млн грн
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Дивися повний текст Екскерівника банку cудитимуть за розтрату 477 млн грн.
Додано: Чет 02 вер, 2021 15:42
Боже так там были минимум десятки банков...когда наши солдаты умирали они ...грабили...по закону военного времени высшая мера растрел с конфискацией и родственников...тоже надо ...но это показуха для МВФ все повязаны и наш Клоун 🤡 в том числе
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