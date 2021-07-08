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Екскерівника банку cудитимуть
за розтрату 477 млн грн

Екскерівника банку cудитимуть за розтрату 477 млн грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 15:41

Екскерівника банку cудитимуть за розтрату 477 млн грн

Пропонуємо до обговорення:
Офіс генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно колишнього керівника одного із комерційних банків за розтрату 476,7 млн грн.

Дивися повний текст Екскерівника банку cудитимуть за розтрату 477 млн грн.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 15:42

Боже так там были минимум десятки банков...когда наши солдаты умирали они ...грабили...по закону военного времени высшая мера растрел с конфискацией и родственников...тоже надо ...но это показуха для МВФ все повязаны и наш Клоун 🤡 в том числе
vitaly888usa
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