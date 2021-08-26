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Клієнти monobank отримали понад
2,4 млрд грн кешбеку -...

Клієнти monobank отримали понад 2,4 млрд грн кешбеку -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 15:49

Клієнти monobank отримали понад 2,4 млрд грн кешбеку -...

Пропонуємо до обговорення:
За час існування мобільного monobank його клієнти отримали більше 2,4 млрд грн кешбека.

Дивися повний текст Клієнти monobank отримали понад 2,4 млрд грн кешбеку - Гороховський.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 15:49

в мене 11300 грн.
а у вас?
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 17:57

Кешбек 11300?
bobo
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 18:32

  bobo написав:Кешбек 11300?

Ну да, в додатку є і підсумок всіх виплачених.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 18:35

  unicdima написав:в мене 11300 грн.
а у вас?

Это кешбек за покупки, или за приват? :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 18:50

  Вкладчик1234 написав:
  unicdima написав:в мене 11300 грн.
а у вас?

Это кешбек за покупки, или за приват? :)

за какой такой приват?
за покупки конечно
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 18:54

  unicdima написав:за какой такой приват?
за покупки конечно

кешбеком возвращают комиссию за пополнение карты в терминалах привата. Если для "меряться" - то таким способом можно накрутить большие цифры.
Если за покупки: "моё увожение" :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 00:53

Покупок сделали на 2 ярда, а кешбэка получили на 2,4???
ViktorrP
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 07:25

Re: Клієнти monobank отримали понад 2,4 млрд грн кешбеку -..

  ViktorrP написав:Покупок сделали на 2 ярда, а кешбэка получили на 2,4???

Тссссс... Не мешайте ему делать рекламу своему "единорогу". Он же хочет МИЛЛИАРД за эту поделку. Даже, по сути, за приложение, потому что банка, как такового, у него нет.
А после продажи, они опять, имея все наработки и клиентскую базу Привата сделают "с нуля" еще одну поделку и т.д. Люди делают деньги. Тссс.. :)
LutsMan
 
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