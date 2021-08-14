Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.
Дивися повний текст 100 мільярдів за газ: борги перевірять спеціальні комісії.
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Додано: Чет 02 вер, 2021 16:31
100 мільярдів за газ: борги перевірять спеціальні комісії
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Дивися повний текст 100 мільярдів за газ: борги перевірять спеціальні комісії.
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