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100 мільярдів за газ: борги
перевірять спеціальні комісії

100 мільярдів за газ: борги перевірять спеціальні комісії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 16:31

100 мільярдів за газ: борги перевірять спеціальні комісії

Пропонуємо до обговорення:
Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

Дивися повний текст 100 мільярдів за газ: борги перевірять спеціальні комісії.
R2
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