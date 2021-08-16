Є декілька варіантів, як отримати громадянство Польщі
Дивися повний текст Як українцю отримати громадянство Польщі.
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Додано: Чет 02 вер, 2021 20:07
Як українцю отримати громадянство Польщі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як українцю отримати громадянство Польщі.
Додано: Чет 02 вер, 2021 20:07
Когда то за воспоминания о том, что украинцы выезжают в Польшу и о том что там жить гораздо лучше, удаляли коменты.
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