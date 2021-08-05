3-го вересня на декількох автомобільних дорогах України запрацюють прилади автофіксації порушень ПДР.
Дивися повний текст Поліція встановила ще 21 камеру автофіксації порушень: адреси.
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 12:31
Поліція встановила ще 21 камеру автофіксації порушень:...
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Дивися повний текст Поліція встановила ще 21 камеру автофіксації порушень: адреси.
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