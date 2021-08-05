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Поліція встановила ще 21 камеру
автофіксації порушень:...

Поліція встановила ще 21 камеру автофіксації порушень:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 12:31

Поліція встановила ще 21 камеру автофіксації порушень:...

Пропонуємо до обговорення:
3-го вересня на декількох автомобільних дорогах України запрацюють прилади автофіксації порушень ПДР.

Дивися повний текст Поліція встановила ще 21 камеру автофіксації порушень: адреси.
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