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У «Дії» запрацював сервіс для
військовозобов’язаних,...

У «Дії» запрацював сервіс для військовозобов’язаних,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 12:47

У «Дії» запрацював сервіс для військовозобов’язаних,...

Пропонуємо до обговорення:
У додатку "Дія" запрацював сервіс "Є-реєстрація" для військовозобов’язаних, призовників і резервістів.

Дивися повний текст У «Дії» запрацював сервіс для військовозобов’язаних, призовників і резервістів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 13:01

Re: У «Дії» запрацював сервіс для військовозобов’язаних,...

І чьо тепер?

Коли буде сервіс в Дії, шоб можно було як ...т по роялю х..ром фігачити?
change_pm
 
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