У додатку "Дія" запрацював сервіс "Є-реєстрація" для військовозобов’язаних, призовників і резервістів.
Дивися повний текст У «Дії» запрацював сервіс для військовозобов’язаних, призовників і резервістів.
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 12:47
У «Дії» запрацював сервіс для військовозобов’язаних,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У «Дії» запрацював сервіс для військовозобов’язаних, призовників і резервістів.
Додано: П'ят 03 вер, 2021 13:01
Re: У «Дії» запрацював сервіс для військовозобов’язаних,...
І чьо тепер?
Коли буде сервіс в Дії, шоб можно було як ...т по роялю х..ром фігачити?
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