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Україна відкрита для інвестицій в IT-сектор: Зеленський...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:57
Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна максимально сприятиме іноземним та українським інвесторам і є дуже гнучкою з точки зору зміни законодавства, яке сприятиме інвестиціям.
Дивися повний текст Україна відкрита для інвестицій в IT-сектор: Зеленський закликав інвесторів із Кремнієвої долини
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R2
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:57
зачем делать специальный правовой режим для дия-сити? сделайте нормальную судебную реформу и инвестиции пойдут не только в ит.
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alik
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Додано: Суб 04 вер, 2021 10:23
alik написав:
сделайте нормальную судебную реформу
Да не могут они, при нормальной судебной реформе многие из них, если не все, могут запросто оказаться в тюрьмах.
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Igorten
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Додано: Нед 05 вер, 2021 06:56
...рассказывает, как президент планирует привлекать иностранных инвесторов.
Инвесторов приглашают, а не привлекают, это инвестиции привлекают, впрочем слог соответствует одной из самых коррумпирован стран в мире .
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yegres
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