Останнім часом досить поширеним є питання узаконення самовільного будівництва.
Дивися повний текст Як узаконити самовільне будівництво і не отримати штраф.
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 20:28
Як узаконити самовільне будівництво і не отримати штраф
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Дивися повний текст Як узаконити самовільне будівництво і не отримати штраф.
Додано: П'ят 03 вер, 2021 20:28
Ахаха. Нахе.... все это законодательство если любое строительное чудо можно узаконить через суд)) эти корумпированы суды пошли уже не только против закона а даже элементарной логики у них нет!!
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