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Як узаконити самовільне
будівництво і не отримати штраф

Як узаконити самовільне будівництво і не отримати штраф
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 20:28

Як узаконити самовільне будівництво і не отримати штраф

Пропонуємо до обговорення:
Останнім часом досить поширеним є питання узаконення самовільного будівництва.

Дивися повний текст Як узаконити самовільне будівництво і не отримати штраф.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 20:28

Ахаха. Нахе.... все это законодательство если любое строительное чудо можно узаконить через суд)) эти корумпированы суды пошли уже не только против закона а даже элементарной логики у них нет!!
l4567
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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