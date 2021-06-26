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«Дорогу президентів» відремонтували за рекордні три місяці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 04 вер, 2021 06:18
Пропонуємо до обговорення:
У Вінницькій області відкрили рух транспорту по оновленій трасі Р-08 Немирів – Ямпіль. Ця дорога є частиною маршруту з Києва до Кишинева і в народі вже отримала назву "дорога президентів".
Дивися повний текст «Дорогу президентів» відремонтували за рекордні три місяці
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Додано: Суб 04 вер, 2021 06:18
Может съезжу в Молдову
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grig90vic
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Додано: Суб 04 вер, 2021 08:25
116км
В Києві таку відстань ремонтували б років десять.
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unicdima
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