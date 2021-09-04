За словами експерта, на ринку житла не очікується цієї осені значних змін.
Дивися повний текст Ринок нерухомості: як зміняться ціни на житло восени.
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Додано: Суб 04 вер, 2021 08:57
Ринок нерухомості: як зміняться ціни на житло восени
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Дивися повний текст Ринок нерухомості: як зміняться ціни на житло восени.
Додано: Суб 04 вер, 2021 17:23
Tamagoch
Саме так, і судячи з графіків, щорічно на 30% у валюті!!1!11!. Не важко порахувати що кожен хто купить смарт в мурашнику, через 15 років продасть його за мільйон баксів ) Ну десь так ці всі експерти співають, про щорічний постійний дорожай і що треба купляти сьогодні. От тільки чомусь забудовники позбуваються золотих активів шляхом їх продажу по заниженій ціні, і чого б це? От дурні
Додано: Нед 05 вер, 2021 07:57
Чад есть чад. Дурейте дальше. Отток покупцив в виде 30-45 летних уже издохъ. Кому вы втюхивать собрались недвигу по польским ценам?
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