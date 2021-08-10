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Аналітики JPMorgan заявили
про перегрів крипторинку

Аналітики JPMorgan заявили про перегрів крипторинку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 13:11

Аналітики JPMorgan заявили про перегрів крипторинку

Пропонуємо до обговорення:
3 вересня вдень Ethereum наблизився до позначки $ 4000: ринкова капіталізація активу досягла $ 467,3 млрд.

Дивися повний текст Аналітики JPMorgan заявили про перегрів крипторинку.
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