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Аналітики JPMorgan заявили про перегрів крипторинку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 04 вер, 2021 13:11
Пропонуємо до обговорення:
3 вересня вдень Ethereum наблизився до позначки $ 4000: ринкова капіталізація активу досягла $ 467,3 млрд.
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