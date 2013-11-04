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Как оформить кредит без
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Как оформить кредит без потдтверждения дохода?
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 16:03

Как оформить кредит без потдтверждения дохода?

Как оформить кредит, если я мама в декрете? Работы официальной нет, но есть доход неофициальный. Помогите советом!!
Очень нужно,кредит на предпринимательские нужды. точнее - открытие бизнеса. посоветуйте, кто знает проверенные компании.
буду благодарна.
iranaosad
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Модератори: Ірина_, Модератор

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