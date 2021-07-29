|
|
|
Україно-американська компанія Firefly Aerospace...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 04 вер, 2021 21:53
Пропонуємо до обговорення:
Американська компанія – розробник ракетно-космічної техніки Firefly Aerospace, власником якої є український бізнесмен Максим Поляков, запустила свою першу ракету Alpha з пускового майданчика, однак місія була перервана через аномалії при польоті.
Дивися повний текст Україно-американська компанія Firefly Aerospace запустила ракету Alpha
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 95241
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 04 вер, 2021 21:54
Взорвалась через 40 секунд...
-
antikkristall
-
-
- Повідомлень: 1725
- З нами з: 21.03.14
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 535 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 05 вер, 2021 20:50
Если бы упростили выход из гражданства , ракета была бы просто американской..
-
yegres
-
-
- Повідомлень: 113
- З нами з: 04.03.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 05 вер, 2021 21:19
antikkristall написав:
Взорвалась через 40 секунд...
Взорвали.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 1821
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 05 вер, 2021 23:42
R2 написав:
Пропонуємо до обговорення:
Американська компанія – розробник ракетно-космічної техніки Firefly Aerospace, власником якої є український бізнесмен Максим Поляков, запустила свою першу ракету Alpha з пускового майданчика, однак місія була перервана через аномалії при польоті.
Дивися повний текст Україно-американська компанія Firefly Aerospace запустила ракету Alpha
.
Так "американская компания" или "украино-американская"? А может "американо-украинская"?
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 15235
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 8324 раз.
- Подякували: 4025 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|