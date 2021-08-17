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«Розумне місто»: в Єгипті
будують нову столицю з...

«Розумне місто»: в Єгипті будують нову столицю з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 07:59

«Розумне місто»: в Єгипті будують нову столицю з...

Пропонуємо до обговорення:
У пустелі Єгипту з нуля будують нову адміністративну столицю, розраховану на понад 6 млн жителів та оснащену передовими технологічними системами.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 07:59

Началась "новая нормальность". Это про то, о чём говорит Анатолий Несмиян ("Эль Мюрид"). Загон в агломерации (500 крупнейших городов на планете) и новый мировой порядок.
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 08:24

То что описали это уже давно реальность, слабенький город "будующего"
shkarapet
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