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До 5000 євро: в Австрії підняли
штрафи за перевищення...

До 5000 євро: в Австрії підняли штрафи за перевищення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 20:32

До 5000 євро: в Австрії підняли штрафи за перевищення...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомило видання Auto Motor und Sport з посиланням на ADAC.

Дивися повний текст До 5000 євро: в Австрії підняли штрафи за перевищення швидкості.
R2
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