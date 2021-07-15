Про це повідомило видання Auto Motor und Sport з посиланням на ADAC.
Дивися повний текст До 5000 євро: в Австрії підняли штрафи за перевищення швидкості.
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Додано: Нед 05 вер, 2021 20:32
До 5000 євро: в Австрії підняли штрафи за перевищення...
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Дивися повний текст До 5000 євро: в Австрії підняли штрафи за перевищення швидкості.
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