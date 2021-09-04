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Дефіцит Пенсійного фонду
України зростає: скільки не...

Дефіцит Пенсійного фонду України зростає: скільки не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 21:01

Дефіцит Пенсійного фонду України зростає: скільки не...

Пропонуємо до обговорення:
Доходи Пенсійного фонду України за січень-серпень 2021 року становили 330,0 млрд гривень

Дивися повний текст Дефіцит Пенсійного фонду України зростає: скільки не вистачає грошей в бюджеті ПФУ.
R2
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