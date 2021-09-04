Доходи Пенсійного фонду України за січень-серпень 2021 року становили 330,0 млрд гривень
Дивися повний текст Дефіцит Пенсійного фонду України зростає: скільки не вистачає грошей в бюджеті ПФУ.
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Додано: Нед 05 вер, 2021 21:01
Дефіцит Пенсійного фонду України зростає: скільки не...
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Дивися повний текст Дефіцит Пенсійного фонду України зростає: скільки не вистачає грошей в бюджеті ПФУ.
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