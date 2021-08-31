RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Київ пропонує добудувати
метро «Львівська брама» в...

Київ пропонує добудувати метро «Львівська брама» в...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 08:35

Київ пропонує добудувати метро «Львівська брама» в...

Пропонуємо до обговорення:
Київ подав понад 20 інфраструктурних проектів для можливої реалізації в рамках програми "Велике будівництво" в Києві в 2022 році.

Дивися повний текст Київ пропонує добудувати метро «Львівська брама» в рамках «Великого будівництва».
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95248
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 10:13

"Во втором Париже по нулям. Орда, епты."
Ну если в вашем втором Париже - Санкт-Петербурге с 2012г. по 2021г. открыты всего 5 станции, то да, ольгинская портянка, орда самая настоящая, из всех регионов в ставку хана все высасывающая.
salvydas
 
Повідомлень: 29
З нами з: 27.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 10:40

  salvydas написав:"Во втором Париже по нулям. Орда, епты."
Ну если в вашем втором Париже - Санкт-Петербурге с 2012г. по 2021г. открыты всего 5 станции, то да, ольгинская портянка, орда самая настоящая, из всех регионов в ставку хана все высасывающая.


Хитро. Вы еще за Венецию спросили бы. Там как раз все условия метро копать. :D
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3786
З нами з: 15.02.11
Подякував: 40 раз.
Подякували: 733 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 12:10

  salvydas написав:Ну если в вашем втором Париже - Санкт-Петербурге с 2012г. по 2021г. открыты всего 5 станции,

А в Киеве всего 0 станций :) Зато муравейники строят по графику.
Да и какие бабки? Они все уже высосаны на несуществующий крымский мост и бесполезный СП2.
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1986
З нами з: 19.11.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 383 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 21 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Київ витратить на модернізацію системи теплопостачання... 1, 2
R2 » П'ят 03 вер, 2021 09:16
10 655
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 вер, 2021 09:06
_hunter
НКРЕКП пропонує по-новому рахувати тарифи на розподіл газу
R2 » Вів 31 сер, 2021 09:43
3 280
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 вер, 2021 08:19
Mirax
Податки на автомобілі: Кабмін пропонує розширити список...
R2 » П'ят 27 сер, 2021 10:12
1 195
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 сер, 2021 12:36
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.