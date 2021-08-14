RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Президентська команда
готує зміни до Конституції

Президентська команда готує зміни до Конституції
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 10:32

Президентська команда готує зміни до Конституції

Пропонуємо до обговорення:
Питанням №1 є децентралізація.

Дивися повний текст Президентська команда готує зміни до Конституції.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95246
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 10:32

У народа спросили? Или плевать на народ?
Или гои это не народ?
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3786
З нами з: 15.02.11
Подякував: 40 раз.
Подякували: 733 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 10:36

Re: Президентська команда готує зміни до Конституції

с хєров лі? зе..піпл поплутав жорстко, але олігархам нормас, народ сам не вийде )))
change_pm
 
Повідомлень: 4452
З нами з: 03.02.16
Подякував: 111 раз.
Подякували: 887 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Рада планує внести зміни до «пенсійної реформи» 2017 року
R2 » Сер 01 вер, 2021 07:01
2 197
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 вер, 2021 09:34
yanyura
Україна готує першу місію на Місяць у 2022 році 1, 2
R2 » Пон 30 сер, 2021 20:42
14 1132
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 сер, 2021 18:05
yanyura
Geely готує ще один новий Emgrand (фото)
R2 » Суб 14 сер, 2021 13:08
1 225
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 сер, 2021 13:08
tigr-uu

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (97455)
06.09.2021 11:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.