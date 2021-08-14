Питанням №1 є децентралізація.
Дивися повний текст Президентська команда готує зміни до Конституції.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 06 вер, 2021 10:32
Президентська команда готує зміни до Конституції
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Президентська команда готує зміни до Конституції.
Додано: Пон 06 вер, 2021 10:36
Re: Президентська команда готує зміни до Конституції
с хєров лі? зе..піпл поплутав жорстко, але олігархам нормас, народ сам не вийде )))
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|